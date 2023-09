Fohlenfutter-Podcast Borussias siegloser Monat und eine Spitzen-Debatte vor Darmstadt

Schließlich geht es in der Folge um das Darmstadt-Spiel am Sonntag. Warum es wichtig wäre zu siegen, wer dafür sorgen soll und in welcher Aufstellung die Gladbacher das Unternehmen erster Dreier der Bundesliga-Saison angehen könnten, all besprechen unsere Reporter. Zu guter Letzt gibt es den üblichen Tipp.