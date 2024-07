Fohlenfutter-Podcast Borussias Testspiel-Sieg, die Erkenntnisse dazu und ein Trainingslager-Vorhörer

Wir waren natürlich bei ersten Testspiel von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison-Vorbereitung in Wegberg vor Ort. Im Podcast besprechen unsere Reporter, was aufgefallen ist beim 2:0-Sieg gegen den Mittelrheinligisten, taktisch und personell. Eine Trikotfrage wird ebenfalls beantwortet. Und es geht um die Vorfreude auf künftige Freistöße von Kevin Stöger. Dazu gibt es hier auch nochmal eine schriftliche Betrachtung im Stöger-Kontext zu einem, Kostenpflichtiger Inhalt der in Gladbach große Kunst in dem Segment aufführte - Juan Arango.