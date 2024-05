Fohlenfutter-Podcast Borussia nach Stuttgart: Wie schlimm steht es um Gladbach - und gibt es Hoffnung?

Dann geht es im Rückblick auf die Saison ans Eingemachte: In der sportlichen Führung wird es absehbar keine Veränderung geben. Dann ist die Frage: Wie schlimm steht es um die Gladbacher? Führt der Weg in der neuen Saison noch weiter nach unten, vielleicht sogar in die Zweite Liga? Oder war diese Spielzeit Warnung genug, um eine gedankliche Wende im Klub und eine personelle im Team anzustoßen? Es wird debattiert in der Sache.