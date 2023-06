Fohlenfutter-Podcast Seoane ist da - ein Special zum neuen Gladbach-Trainer

Mönchengladbach · In der neuen Podcast-Folge sprechen unsere Reporter Karsten Kellermann und Thomas Grulke über Borussias neuen Cheftrainer Gerardo Seoane und die Umstrukturierung des "Team Sport". Sie sagen, warum Seoane zu Borussia passt, aber auch, was im Team passieren muss, damit der Schweizer seinen Fußball-Stil umsetzen kann. Und es geht um den neuen Sportdirektor Nils Schmadtke. Wir ordnen ihn ein und sagen, was die neuen Strukturen bringen.