Fohlenfutter-Podcast : Nichts Handfestes bei Borussia - Wegbegleiter sprechen über Farke

Mönchengladbach Keine Abgänge, keine Zugänge, keine Vertragsverlängerung - dennoch gibt es einiges zu besprechen rund um Borussia Mönchengladbach. Unsere Reporter gehen auf einen Aufreger ein und stellen dann den neuen Trainer noch genauer vor: Zwei Wegbegleiter erzählen, wie sie Daniel Farke erlebt haben.

Der neue Trainer ist bereits ausgiebig durchleuchtet worden, auch in dieser Folge gibt es noch ein paar weitere Eindrücke zu Farke, der am 26. Juni sein erstes Training bei Borussia leiten wird. Sein ehemaliger Co-Trainer erinnert sich an die gemeinsame Zeit in Lippstadt, ein Reporter der BBC spricht über Farkes Zeit in Norwich. Was zeichnet den Coach aus, vor allem im sozialen Umgang? Welche Lehren sollte er ziehen aus seiner Arbeit in England? Das und noch mehr ist Thema.