Fohlenfutter-Podcast Borussias 33. Punkt im 32. Spiel - Mühsam ernähren sich die Fohlen

Audio | Mönchengladbach · Nach dem 2:2 bei Werder Bremen ist Borussia Mönchengladbach weiterhin nicht gerettet. Das Spiel glich so vielen in dieser Saison, wahrscheinlich deshalb konnte auch das Thema Florian Neuhaus so groß werden. Unsere Reporter widmen sich der Causa aus verschiedenen Blickwinkeln.

06.05.2024 , 14:42 Uhr