Fohlenfutter-Podcast Der erste Seoane-Sieg mit Schatten und Borussias Heidenheim-Mainz-Rolle

Mönchengladbach · Unsere Reporter analysieren den ersten Liga-Sieg unter Trainer Gerardo Seoane, sprechen über den Banner-Streit und die Reaktion der Ultras in Bochum sowie das Pokal-Los Heidenheim und diskutieren, ob am Freitag gegen Mainz 05 der Slogan "never change a winning Team" gelten sollte.