Fohlenfutter-Podcast : Borussias Probleme gegen Frankfurt, ein englischer Gast aus Berlin und eine Sechser-Debatte

Mönchengladbach Unsere Reporter analysieren das 1:3 der Gladbacher gegen Frankfurt. Unser Gast Kit Holden spricht über den kommenden Gegner Union Berlin. Beim Aufstellungs-Tipp es herrscht Uneinigkeit über die Besetzung der Doppelsechs am Sonntag an der Alten Försterei.

Karsten Kellermann ist zurück aus dem Urlaub und hat sich mit Thomas Grulke gleich Borussias 1:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt angesehen. Die beiden Borussia-Reporter sprechen im Fohlenfutter-Podcast darüber, wie es dazu kommen konnte. Zur Erinnerung an die 90 Minuten, in denen es vier Tore und eine kaputte Kamera gab, ist hier nochmal unser Bericht zum Spiel.

Der beste Borusse des Abends war erneut Marcus Thuram. Allerdings mit einer 4 auf dem Tageszeugnis. Wie Tobias Sippel und Ramy Bensebaini ( hier geht es zu den Noten zum Spiel). Unsere Leser waren sich sehr einig mit uns in der Bewertung der Gladbacher, sahen aber in Thuram den Mann des Tages, der sich beim 1:3 als einziger Torschütze auszeichnete. Unsere Reporter hatten jedoch den einen oder anderen Kritikpunkt beim Franzosen. Kostenpflichtiger Inhalt Hier gibt es noch Lesestoff dazu.

Ein anderes Problem der Borussen am Samstag: Es gab für ein ausgemachtes Ballbesitzteam viel zu viele und zu derbe Ballverluste, vor allem von Spielern, von denen man so etwas eigentlich nicht kennt. So war nicht nur die Defensive mit drin in den Gegentoren. Kostenpflichtiger Inhalt Thomas Grulke hat das in seiner Geschichte auch nochmal in Worte gefasst. Der Spielfluss erhoffte kam deswegen jedenfalls nicht wirklich zustande und Frankfurt nutzte die Fehler eiskalt aus.

Unser Gast im Podcast ist dieses Mal ein Berliner Engländer, der sich mit de, 1. FC Union beschäftigt: Kit Holden. Er hat sogar ein Buch über den Klub aus Köpenick geschrieben. "Scheisse! We are going up" heißt das in englischer Sprache erschienene Werk und beschreibt die Geschichte des Aufschwungs im Osten Berlins. Im Podcast spricht Holden über die Union-Niederlage in Bochum, erklärt, was Gladbach zu erwarten hat und sagt, warum Engländer eine Faszination für den deutschen Fußball generell und insbesondere für Klubs aus der ehemaligen DDR haben.

Zum guten Schluss gibt es noch wie gewohnt den Aufstellungs-Tipp - wobei dieser dieses Mal vor allem eine Debatte unserer Reporter über die Sechser-Frage ist. Kramer oder Bensebaini und die Folgen, der einen oder andere Variante für die Rest-Aufstellung, darüber wird gefachsimpelt.



Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

