Fohlenfutter-Podcast : Das Ende der Unbesiegtheit, personelle Ausdünnung und eine erneute Reise zum Tabellenführer

Mönchengladbach In dieser Folge geht es um eine neue Erfahrung: Borussia hat zum ersten Mal unter Daniel Farke verloren. Zudem gibt es Ausfälle von drei Stammspielern und somit eine weit größere Aufstellungs-Debatte als sonst. Und den Blick auf Tabellenführer SC Freiburg, bei dem zwei Ex-Borussen spielen.

Nun ist es geschehen: Borussia hat das erste Spiel unter Trainer Daniel Farke verloren. Karsten Kellermann und Thomas Grulke, der zurück ist aus dem Urlaub in den Bergen, sprechen in dieser Folge des Fohlenfutter-Podcasts über das 0:1 gegen Mainz und die wesentlichen Gründe dafür.

Trotz des verlorenen Spiels gab es einen Borussen, der für unsere Reporter herausragend war an diesem Sonntag, es ist einer, von dem eigentlich erwartet wurde, dass er Gladbach in diesem Sommer verlassen würde. Aber Ramy Bensebaini ist noch da. Und das ist gut für Gladbach.

Es geht natürlich aus darum, was das erste echte Negativ-Erlebnis für Gladbach bedeutet, zumal es sehr folgenreich ist: Nico Elvedi und Alassane Plea haben sich verletzt, Ko Itakura sah Rot, was bedeutet: Daniel Farke muss beim SC Freiburg am Sonntag seine Startelf mehr als gewohnt umbauen. Unsere Reporter haben unterschiedliche Ideen, wie er das machen kann, vor allem in der Offensive.

Einen Ergebnistipp gibt es wie immer auch, an der Stelle gibt es jedoch ebenfalls keine einheitliche Meinung an den Mikrofonen. Immerhin, und dies sei gespoilert: Sowohl Thomas Grulke als auch Karsten Kellermann trauen den Borussen zwei Tore zu. Mit welche Konsequenz? Hört einfach rein in die Folge.

