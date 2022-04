Fohlenfutter-Podcast : Derby-Debakel, Borussias "Limbo"-Saison und wenig Hoffnung für Freiburg

Mönchengladbach Borussia hat die Erwartungen einmal mehr deutlich unterboten - und mit dem 1:3 gegen den 1. FC Köln für einen weiteren Tiefpunkt gesorgt. Unsere Reporter sprechen über die sportlichen Details des Spiels, über die Geschehnisse danach und über mögliche Auswirkungen auf die Trainerfrage. Fest fest: Hoffnung für den Saisonendspurt gibt es kaum.

Eine Folge im Zeichen des Derbys: Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz analysieren zunächst, wie der 0:3-Pausenrückstand zustande kam und warum Borussia anschließend nichts Großes mehr bewegen konnte in der zweiten Halbzeit. Mit dem 1:3 gegen den 1. FC Köln hat die Mannschaft die Erwartungen einmal mehr unterboten und fast jegliche Hoffnung der Fans zerstört, dass sie im Endspurt noch mal Aufbruchstimmung entfachen kann.

Unsere Reporter besprechen zudem ausführlich die Frage, ob Manager Roland Virkus seine Haltung in der Trainerfrage nicht doch noch einmal überdenken sollte. Beiden fehlt die Fantasie, wie Adi Hütter und das Team noch zusammenfinden sollen und die Ambitionen des Klubs erfolgreich untermauern sollen. Denn es gibt Rätsel auf, wie eine Mannschaft so wenig die Vorgaben des Trainers beachten kann und wie wenig der Trainer von außen Einfluss nimmt während des Spiels.

Zudem gehen wir auf die Szenen nach dem Abpfiff ein, als rund 100 Ultras vor dem Kabinentrakt mit Spielern und Verantwortlichen diskutierten. Am Ende einer fast durchweg ernüchternden Saison ist es verständlich, dass die Fans größtenteils die Nase voll haben von den Auftritten der Mannschaft, so der Tenor. Zum Glück spielte sich all das überwiegend friedlich ab.