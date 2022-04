Fohlenfutter-Podcast : Borussias 3:3 in Freiburg, das Stindl-Dilemma und Leipziger Allerlei

Mönchengladbach Hinter Borussias 3:3 beim SC Freiburg stecken so viele Geschichten - unsere Reporter versuchen, in der neuen Folge auf alle einzugehen. Neben der verspielten Führung und dem Last-Minute-Ausgleich stand besonders eine Fan-Diskussion im Mittelpunkt: Warum konnten sich so viele Anhänger kaum über Lars Stindls Tor freuen?

Was Borussias Gastspiel beim SC Freiburg wieder alles bereithalten würde, war so nicht abzusehen. Nach einer kurzen Stadionarchitektur-Kritik stürzen sich unsere Reporter in die sportliche Analyse des 3:3. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz beleuchten die unterschiedlichen Phasen des Spiels, gehen auf die umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen ein und probieren, die Frage zu beantworten, was am Ende überwiegt.

Als "Spieler des Spiels" boten sich gleich vier Profis mit der identischen Note an. Die Wahl fiel auf Breel Embolo, der sein siebtes Saisontor erzielte und wie so viele Borussen mit einer ungeklärten Zukunftsfrage über den Platz läuft. Bei ihm und bei Vorlagengeber Jonas Hofmann wagen unsere Reporter einen Tipp, der unterschiedlicher nicht ausfallen könnte. Zu den kompletten Noten gegen Freiburg, geht es hier.

Lars Stindl konnte es nach seinem ersten Tor seit Mitte September nicht fassen, dass sich im Gästeblock so wenige Fans mit ihm freuen wollten. Doch hinter der ganzen Geschichte stecken ein riesiges Dilemma und eine fatale Entwicklung, die unsere Reporter in einer ausführlichen Diskussion sezieren. Unsere Empfehlung ist Jannik Sorgatz' Kommentar zu den Ereignissen mit dem Titel: Kostenpflichtiger Inhalt "Warum Stindl zu bemitleiden ist - die Fans aber noch mehr".

Nun kommt am nächsten Montag mit RB Leipzig ein brisanter Gegner. Zwar ist der Klub das "Team der Stunde" und noch in drei Wettbewerben vertreten. Doch das ändert wenig an der kritischen Haltung vieler Fans und Berichterstatter zum RB-Fußballkosmos.

Ihren Aufstellungs-Tipp formulieren unsere Reporter diesmal etwas anders: Sie sagen, wen Adi Hütter ihrer Meinung nach aufstellen sollte.

Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.



