Fohlenfutter-Podcast : Angstgegner-Besieger Borussia und Frankfurter im Europa-Modus

Mönchengladbach Mit einem überzeugenden Sieg gegen RB Leipzig sendet Borussia ein paar Versöhnungssignale aus. Beim 3:1 heißt der Matchwinner Jonas Hofmann. Schwer zu kalkulieren ist die nächste Aufgabe: Denn Eintracht Frankfurts Fokus liegt vor allem auf der Europa League. Die Chance für Gladbach und Adi Hütter?

In der Podcast-Geschichte sind wenige Folgen über einen Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig aufgenommen worden, hier ist eine davon: Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann sagen, welche versöhnlichen Elemente der 3:1-Erfolg hatte und was die Mannschaft erst noch bestätigen muss.

Unser Gast Nik Staiger vom Spielmacher-Podcast hat in dieser Woche als Fan von Eintracht Frankfurt eigentlich andere Sorgen als ein scheinbar unwichtiges Bundesligaspiel am Sonntag. Wobei gerade der Kontrast zwischen Auftritten in Europa und in der Liga die Frankfurter Saison so interessant macht. Staiger erklärt, warum er Hütters Arbeit bei der Eintracht immer etwas kritisch gegenüber stand und wie er dessen erstes Jahr in Gladbach bewertet.