Fohlenfutter-Podcast : Borussia bleibt sich treu, Millionenspiel gegen Hoffenheim und Zittern bei der U23

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat stark begonnen gegen Frankfurt, sich dann einlullen lassen und musste letztlich froh sein über den Punkt. Unsere Reporter analysieren alles, was drin war in diesem Spiel. Darüber hinaus: ein Exkurs zu den TV-Einnahmen, ein Gegentor-Quiz und die Vorschau auf ein Abstiegsfinale in der Regionalliga.

Diese Woche wird Karsten Kellermann von Thomas Grulke vertreten. Der analysiert mit Jannik Sorgatz alle wichtigen Einzelheiten des 1:1-Unentschiedens gegen Eintracht Frankfurt - das wieder mal auch als Gesamtes einiges aussagte über die Saison von Borussia Mönchengladbach.

Die endet nächsten Samstag gegen die TSG Hoffenheim, doch schon jetzt ist klar, dass Gladbach erstmals seit 2011 die Einstelligkeit verpassen wird. Das haben wir in diesem Kommentar thematisiert, Kostenpflichtiger Inhalt den wir euch empfehlen wollen, und um das verpasste Minimalziel geht es auch in dieser Folge. Dazu wollen wir euch das Kostenpflichtiger Inhalt Interview mit Jordan Beyer ans Herz legen.

Relevant ist der letzte Spieltag für Borussia damit vor allem aus finanzieller Sicht: Jannik Sorgatz erklärt, wie viele Fernsehmillionen auf dem Spiel stehen und wie Adi Hütters Mannschaft das Maximum herausholt.

Goncalo Paciencias Tor war ein besonderes am Sonntag - nämlich das 60. Gegentor Borussias in dieser Bundesliga-Saison. Zeit für ein Quiz rund um gegentorreiche Spielzeiten und schlechte Tordifferenzen. Wie gewohnt ist Thomas Grulke dabei nur ganz schwer zu schlagen.

Der Blick aufs Personal für Hoffenheim bietet eigentlich Überraschungs-Potenzial. Doch ins Auge fällt besonders einer, der offenbar gar nicht mehr spielen wird - Matthias Ginter. Unsere Reporter tippen wie gewohnt Borussias Aufstellung und kommen, wie zuletzt Trainer Hütter, ohne den Nationalspieler aus.

Und dann geht der Blick noch Richtung Regionalliga: Gladbachs U23 sollte am letzten Spieltag besser punkten, um nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert.



