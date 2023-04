Fohlenfutter-Podcast Borussias Mitgliederversammlung und die Suche nach dem doppelten "Turnaround"

Zwei Stunden und 16 Minuten dauerte Borussias Mitgliederversammlung am Montag. Nicht ganz so lang, aber sehr ausführlich besprechen unsere Reporter das Geschehen. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann gehen erst auf das Jahresergebnis 2022 ein: Warum ist Borussia so tief in den roten Zahlen gelandet und kann der von Stephan Schippers in Aussicht gestellte "Turnaround" wirklich gelingen?