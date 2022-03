Fohlenfutter-Podcast : Der große Kadercheck: Spannende Spieler für Borussias Umbruch

Mönchengladbach Wer geht? Wer kommt? Diese beiden Fragen werden Borussia Mönchengladbach und die Fans in den kommenden Monaten beschäftigen. In Zusammenarbeit mit Createfootball werfen wir einen Blick auf die Baustellen des Kaders und nennen zahlreiche Kandidaten, die einen genaueren Blick wert sind.

Zunächst geht es um die Frage, welche Spieler Borussia am ehesten verlassen werden, welche Lücke dadurch entstehen, welche intern und welche extern geschlossen werden können. Dann richtet sich der Blick auf vier spezielle Positionen und Anforderungsprofile. Ein Innenverteidiger muss noch kommen, wenn Borussia unter Adi Hütter weiterhin mit Dreierkette spielt, gerne mit einem starken linken Fuß für den Spielaufbau und besonders mit Qualitäten im Zweikampf ausgestattet. Im Mittelfeld muss ein "klarer Sechser" her, wie der Trainer es nennen würde. Nach dem Abgang von Denis Zakaria klafft dort ein Loch, denn Manu Koné ist kein Eins-zu-eins-Ersatz, sondern hat andere Qualitäten - und dafür benötigt er einen, der den Laden zusammenhält und ihm den Rücken freihält.

Weiter vorne hat Sportdirektor Roland Virkus bereits formuliert, woran es bei Borussia hapert. Ein dribbelstarker Profi soll Lösungen in Eins-gegen-eins-Duellen beitragen, ein echter Mittelstürmer soll eine verlässliche Torquote beisteuern.

Beckmann erzählt auch, welche Märkte für Borussia besonders spannend wären und warum Frankreich enorm wichtig bleibt. Zudem rückt er Teams in den Mittelpunkt bei seinem Datenscouting, die einen ähnlichen Stil pflegen, wie er Hütter in Gladbach vorschwebt. Insgesamt: Eine Folge mit jeder Menge interessanten Einblicken und spannenden Namen - und vielleicht landet einer davon ja wirklich bei Borussia.

Viel Spaß beim Hören! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de .

Diese Episode wird unterstützt von Ironhack, der internationalen Tech-Schule mit Bootcamps für den Karrierestart in der IT-Branche. Hier gibt es mehr Informationen .

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast! Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast! Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de .

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.