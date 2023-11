Fohlenfutter-Podcast EM-Buchungen und ein guter Trend gegen BVB-Fatalismus

Wie versprochen widmen sich unsere Reporter - in diesem Fall Karsten Kellermann und Hannah Gobrecht - in der aktuellen Folge des Fohlenfutter-Podcasts vor allem dem Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag. Beim BVB gab es lange, lange keinen Sieg mehr, doch kommen die Gladbacher mit dem Selbstvertrauen, das sie sich mit dem 4:0 gegen den VfL Wolfsburg verschafft haben.