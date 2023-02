Fohlenfutter-Podcast Borussias Debakel in Mainz und die Frage, wie viel Highlight Freiburg ist

Es bleibt dabei: Unter Trainer Daniel Farke kann Borussia Mönchengladbach keine zwei Liga-Spiele in Folge gewinnen. Damit aber nicht genug: Bei Mainz 05 wurde nicht nur verloren, sondern auch hoch und in der Höhe verdient verloren, es war ein Debakel. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann analysieren in der neuen Folge des Fohlenfutter-Podcast den Auftritt der Borussen in Mainz. Dort gab es, was es selten gibt: eine Sechs für einen der Borussen. Hier ist unsere komplette Einzelkritik zum Spiel.