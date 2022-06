Fohlenfutter-Podcast : Die Trainersuche geht weiter - Borussia kommt nicht zur Ruhe

Mönchengladbach Am Ende hat er abgesagt: Lucien Favre wird nicht ein zweites Mal Trainer bei Borussia. Wie die Nachricht bekannt wurde auf der Mitgliederversammlung, war ein wenig bizarr. Unsere Reporter sprechen über die Folgen, über die verbleibenden Kandidaten und gehen ausführlich auf die Veranstaltung am Montag ein.

Roland Virkus hat auf der Mitgliederversammlung seine erste große Rede als Sportdirektor gehalten. Auch auf diesen Part gehen unsere Reporter ein. Hinter dem 55-Jährigen liegen schwierige Monate und es dürfte so schnell nicht einfacher werden.

Auf dem Transfermarkt hat sich ebenfalls kaum etwas getan und so sorgen vor allem Dinge für Unruhe rund um Borussia, die nicht passieren. Während sich die Protagonisten betont besonnen geben, ist von der kurzzeitigen Aufbruchstimmung bei den Fans nichts mehr zu spüren.

Viel Spaß beim Hören! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de .

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast! Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast! Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de .

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.