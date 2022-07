Fohlenfutter-Podcast : Trainingslager-Startschuss und Borussias Wunschspieler ist da

Mönchengladbach Unsere Reporter sprechen darüber, was Borussia Mönchengladbach in den kommenden Tagen im Trainingslager am Tegernsee erwarten wird und blicken auf Ko Itakura - den zweiten Transfer von Roland Virkus. Wie kann er der Mannschaft helfen und was ist gerade sonst so los in der Gerüchteküche?

Nun geht die Vorbereitung so richtig los: Borussia Mönchengladbach ist am Sonntag an den Tegernsee gereist und wird dort ein einwöchiges Trainingslager abhalten. Karsten Kellermann und Hannah Gobrecht, die beide vor Ort sind, blicken auf die Zeit am Tegernsee: Was steht für die Borussen dort auf dem Programm? Welche jungen Spieler sind dabei und wer musste zu Hause bleiben?

Klar ist, dass Ko Itakura die Zeit in Rottach-Egern zum ersten Mal miterleben wird, der Japaner ist einen Tag nach seiner Verpflichtung gemeinsam mit der Mannschaft ins Trainingslager aufgebrochen. Was zeichnet den 25-Jährigen Japaner aus? Welche Fähigkeiten bringt er mit, die Gladbach weiterhelfen könnten?

Außerdem geht es im Podcast auch um die Frage, ob denn nun ein Trainingslager für unsere Reporter mehr Urlaub oder Arbeit ist, so viel sei verraten: Die Antwort ist eindeutig.

Falls ihr es noch nicht getan habt: Abonniert den Fohlenfutter-Newsletter - jeden Morgen um 7 Uhr hilft er euch, einen Überblick über die Lage bei Borussia zu bekommen. Und immer wieder gibt es auch ein paar exklusive Inhalte, dazu täglich unsere "Zeitreise". Hier könnt ihr euch kostenlos anmelden.

Viel Spaß beim Hören! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

Habt ihr darüber hinaus schon unseren Newsletter abonniert? Hier könnt ihr das mit wenigen Klicks erledigen.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/87-fohlenfutter-der-borussia-monchengladbach-podcast-der-rp/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.



zurück

weiter

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.