Fohlenfutter-Podcast Borussias Kaderplanung und das Derby als Wegweiser

Fakt ist: Diejenigen, die im nächsten Spiel gegen den 1. FC Köln überzeugen können, dürften für den Rest der Saison gute Chancen haben, unter Trainer Daniel Farke gesetzt zu sein. Doch was macht das Derby am Sonntag für Borussia gefährlich und was ist, wenn Farkes Team mit einer Niederlage im Gepäck die Heimreise antritt? Unsere Reporter sind sich einig, was das mit der Stimmung bei den Fans und im Umfeld des Vereins machen würde.