Fohlenfutter-Podcast Ertraglose Borussia in Frankfurt, eine Stöger-Debatte und Heimsiegpflicht

Eine starke erste Halbzeit gegen Stuttgart, nun eine starke zweite in Frankfurt - in beiden Fällen ohne Ertrag. Karsten Kellermann und Thomas Grulke waren vor Ort und sprechen in der neuen Folge des Fohlenfutter-Podcast über die Gründe für die dritte Saisonniederlage ( Kostenpflichtiger Inhalt dazu gibt es auch einen Kommentar zum nachlesen) Es kommt dabei am Rande zu einer Debatte über Kevin Stöger, zudem gab es etwas Historisches am Main.