Fohlenfutter-Podcast Borussias Fußball im Niemandsland und die Erinnerung an ein 1000-Baustellen-Spiel

Die Null stand bei Borussia gegen Union Berlin. Nicht nur auf der Anzeigetafel, sondern auch in der Statistik, die Großchancen in einem Spiel verzeichnet. Gladbach hatte viel Ballbesitz, aber nur wenige Ideen. Was das über den Status quo des Team von Daniel Farke aussagt, besprechen unsere Reporter Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann in der neuen Ausgabe des Fohenfutter-Podcast.