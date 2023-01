Fohlenfutter-Podcast Borussia vor Leverkusen - Vorbereitungs-Fazit und Xabi Alonso in Wirklichkeit

Mit Blick auf das Spiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen geht es im Gespräch mit dem Leverkusen-Experten der Rheinischen Post, Sebastian Bergmann, um den Zustand des rheinischen Rivalen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso, der ja auch mal in Gladbach ein großes Thema war, das sich aber in Luft auflöste. Nun aber kommt er in Wirklichkeit in den Borussia-Park, jedoch als Gegner-Coach. Wie kann Gladbach die Werkself knacken? Was macht Bayer gefährlich für Farkes Borussen?