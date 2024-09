Fohlenfutter-Podcast Borussia als Berliner Weisse, kaum Kleindienst und der Augsburg-Ausflug

Audio | Mönchengladbach · Borussia hat gegen Union nach der Pause nicht gut gespielt, aber durch ein Jokertor 1:0 gewonnen. Unsere Reporter diskutieren die Fußball-Losigkeit des Spiels und sagen, was Borussia Positives daraus mitnehmen kann. Ein Kleindienst-Problem wird zudem diskutiert. Schließlich geht es darum, was nun in Augsburg möglich und ergebnistechnisch nötig ist.