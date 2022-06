Fohlenfutter-Podcast : Das Ende der Sommerpause, Blick auf Borussias U23 und die schönsten Trikots

Mönchengladbach Es kommt Bewegung rein Borussia. Und auch über das Transfergeschehen hinaus haben unsere Reporter einiges zu besprechen: Es geht um Leihen mit Vorbildcharakter, schöne Trikots und weniger schöne sowie den Neuanfang der U23 unter Eugen Polanski.

Nichts Handfestes gab es in der letzten Folge zu vermelden, das sieht diesmal nicht grundsätzlich anders aus, doch es kommt langsam Fahrt rein bei Borussia. Wir ordnen die aktuellsten Gerüchte und Entwicklungen nüchtern und realistisch ein. Jannik Sorgatz und - diesmal als Urlaubsvertretung von Karsten Kellermann am Mikro - Thomas Grulke arbeiten auf, was in der vergangenen Woche los war.