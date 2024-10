Fohlenfutter-Podcast Borussia fehlt der Fortschritt - Das 1:2 gegen Augsburg und die Folgen

Gewonnen hat Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga beim FC Augsburg nur einmal in 14 Anläufen. War das 1:2 am Freitag also eine erwartbare Niederlage, eine ganz normale? Beileibe nicht! Denn das Spiel sorgte dafür, dass der Effekt des Last-Minute-Erfolges gegen Union Berlin binnen wenigen Tagen verpufft ist. Jannik Sorgatz und Thomas Grulke analysieren die Gründe dafür - und kommen dann aufs große Ganze zu sprechen.