Fohlenfutter-Podcast Borussias Steigerung ohne Belohnung und ein Schwellenspiel in Bochum

Erst drei Gegentore, dann zwei, nun eins - Borussia hat sich in den Top-Heimspielen gegen Leverkusen, Bayern und Leipzig zweifellos gesteigert. Punkte gab es jedoch in keiner der Partien. Warum das 0:1 gegen RB am vergangenen Samstag trotzdem eher einen Fortschritt markiert, erklären unsere Reporter in diesen Folge. Doch der Auftritt in Bochum am Samstag markiert den Übergang von der Phase, in der Punkte noch nicht alles sind, zu einem Abschnitt, in dem endlich Siege her müssen.