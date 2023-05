Fohlenfutter-Podcast Borussias Saison-Fazit und eine "Generalanalyse", bei der alles auf den Tisch kommt

Borussias erste Saison mit Trainer Daniel Farke endete mit einem 2:0 gegen den FC Augsburg. 43 Punkte haben die Gladbacher eingesammelt, damit haben sie am Ende den ersten 1. FC Köln noch überholt und Platz zehn belegt. In der aktuellen Podcast-Folge erklären unsere Reporter Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann, warum es eine recht belanglose Saison war, was fehlte, was verpasst wurde und woran es lag. Die Fakten haben wir Kostenpflichtiger Inhalt hier noch mal zusammengefasst. Schließlich geht es auch um das ausbaufähige Anspruchsdenken der Borussen, unsere Analyse dazu ist hier auch in schriftlicher Form zu finden.