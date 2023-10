Fohlenfutter-Podcast Erkenntnisse des Mainz-Spiels und die Sieben-Spiele-Bilanz

Nach sieben Partien und der bevorstehenden Länderspielpause geht es zudem um die Bilanz, die mit sechs Punkten aus sieben Bundesligaspielen noch etwas mau ist. Doch es gibt einige Punkte, die dafür sprechen, dass Gladbachs Entwicklung trotz der teils ausbleibenden Erfolgserlebnisse in die richtige Richtung geht. Warum man Borussia in der jetzigen Phase Spiele wie gegen Mainz zugestehen muss, hat Kostenpflichtiger Inhalt Hannah Gobrecht zudem in ihrem Kommentar notiert.