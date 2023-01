Fohlenfutter-Podcast Borussia in der Englischen Woche - Was gegen die Werkself schlecht lief und eine Idee mit Wolf

In dieser Podcast-Folge geht es nicht wie gewohnt um das letzte und das nächste Spiel der Borussen, sondern um gleich zwei nächste Partien, die in Kürze anstehen. Im letzten Rückrundenspiel tritt Gladbach am Mittwoch (20.30 Uhr) beim FC Augsburg an, danach geht es am Samstag zu 1899 Hoffenheim, wo zu typischen Bundesligazeit um 15.30 gespielt wird. Worauf es in den beiden Spielen für Gladbach ankommt und an welche Erinnerung beide Reporter an Hoffenheim haben - hört mal rein in die Folge.