Fohlenfutter-Podcast Borussia schmeißt die Chance im Pokal weg - das sind die Folgen

Audio | Mönchengladbach · Vor dem Derby gegen Köln und dem Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken gab es die klare Ansage: Zwei Siege müssen her! Gladbach schaffte ein 3:3 und kassierte eine 1:2-Pleite. Vor allem über die Pokal-Leistung sprechen unsere Reporter in dieser Folge. Was kann und muss die Saison jetzt noch bringen?