Fohlenfutter-Podcast Borussias Derby-Nullnummer - und was kommt jetzt noch?

Ein Thema ist auch das zweite Sonntag-Spiel in Folge, da kommt der VfL Wolfsburg in den Borussia-Park. Wie Gladbach sind die "Wölfe" wankelmütig, weswegen sie ein unberechenbarer Gegner sind. Bei der Aufstellungs-Diskussion gibt es die eine oder andere Idee, was Trainer Daniel Farke verändern könnte, um neue Akzente zu setzen. Eine Rolle spielt in den Überlegungen beider Reporter ein Offensiver aus Frankreich.