Fohlenfutter-Podcast : Ein Sommer-Festspiel, das Transfer-Finale und Mainz als nächsten Gegner

Mönchengladbach Im Mittelpunkt der neuen Podcast-Folge steht das Transfermarkt-Finale, das Borussia womöglich mehr Zu- als Abgänge beschert. Vier Namen wurden zuletzt heiß diskutiert, doch konkret scheint es bei zwei Personalien zu sein. Auch über Yann Sommers Leistung beim 1:1 in München muss gesprochen werden, ebenso über das Spiel gegen Mainz.

Die Uhr tickt: Drei Tage hat das Transferfenster noch geöffnet und es sieht so aus, als würde bei Borussia Mönchengladbach vor allem auf der Zugangsseite noch etwas passieren. In Alexander Sörloth, Julian Weigl, Gabriel Vidovic und Nathan Ngoumou wurde am Wochenende fleißig über vier Namen spekuliert. Wie der Stand bei allen am Montag aussieht, darüber haben unsere Borussia-Reporter Karsten Kellermann und Hannah Gobrecht diskutiert.

Natürlich kommen die beiden nach dem 1:1 der Gladbacher in München nicht drumherum, noch einmal über das Spiel und vor allem die Leistung Yann Sommers zu sprechen, der mit 19 Paraden gegen die Bayern einen neuen Bundesligarekord aufgestellt hat.

Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf das Duell mit Mainz 05 am kommenden Sonntag, das um 17.30 Uhr angepfiffen wird. Bei der Diskussion über den Aufstellungs-Tipp wird deutlich, dass es im Borussia-Park gleich zu mehreren personellen Änderungen kommen könnte. Möglicherweise sogar mit einem Zugang, der es direkt in die Startelf schafft? Unsere beiden Redakteure haben da eine klare Meinung und sind sich auch beim Ergebnistipp (fast) einig.

Falls ihr es noch nicht getan habt: Abonniert den Fohlenfutter-Newsletter - jeden Morgen um 7 Uhr hilft er euch, einen Überblick über die Lage bei Borussia zu bekommen.

Und noch ein Lesetipp! Die Fohlenfutter-Redaktion hat in dem Buch "Fohlen, Bilder, Emotionen" die "Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach" in Worten und Bildern nachvollzogen. Einige Bilder gibt es in einer besonderen Technik zu sehen. Das Buch kann im RP-Shop bestellt werden.

Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.



