Fohlenfutter-Podcast Borussias Trainer-Dilemma, neues Heim-Trikot und Abschiede gegen Augsburg

Mönchengladbach · In der neuen Podcast-Folge geht es vor allem um die Trainerpersonalie bei Borussia. Unsere Reporter analysieren, was Daniel Farke vorgeworfen werden kann und wo die Mannschaft in der Pflicht steht. Sie sagen außerdem, wer am Wochenende gegen Augsburg aus ihrer Sicht zwingend in die Startelf gehört.

23.05.2023, 12:03 Uhr