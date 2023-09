Fohlenfutter-Podcast Borussias zwei Darmstadt-Spiele, Ideen für Leipzig und kein Hoeneß-Anruf

0:3 und 3:0 - das waren die Ergebnisse zweier Spiele beim SV Darmstadt 98, die Borussia am Sonntag ablieferte, zumindest waren es gefühlt zwei Spiele, denn unterschiedlicher können Halbzeiten kaum sein. Was in der ersten total mies lief und in der zweiten besser, welche Wechsel damit zu tun hatten, all das diskutieren unsere Reporter Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann in der neusten Folge des Fohlenfutter-Podcast.