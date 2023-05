Fohlenfutter-Podcast Borussias nächstes Debakel, die Folgen und Farkes Zukunft

In einer kleinen Werbepause stellen wir dieses Mal das "Rosenmeer ", das Restaurant und Design- und Boutique-Hotel am Bunten Garten, vor. Der frühere Borussen-Trainer Dieter Hecking logierte dort während seiner Zeit in Gladbach - und neben dem Hinweis auf die kulinarischen Köstlichkeiten, die dort geboten werden, gibt es eine Event-Empfehlung: "Wine and Beats".