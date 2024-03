Fohlenfutter-Podcast Eine halbe Borussia in Mainz - und die doppelte Siegpflicht ganz in Weiß

Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz analysieren in der aktuellen Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts, warum die Borussen beim 1:1 in Mainz in Halbzeit eins viel zu wenig geboten haben. Lag es am System oder hatte das mit dem Personal zu tun? Es geht auch darum, was der Punkt in Mainz wert ist.