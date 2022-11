Fohlenfutter-Podcast : Anregungen fürs Transferfenster, eine Europa-Ansage und die Legenden-Liste

Mönchengladbach Es ist WM, doch im Fohlenfutter-Podcast reden unsere Reporter über nicht über das Turnier in Katar, sondern stellen klar, was in in der Wintertransferperiode nicht passieren sollte und sagen, was sie von der Restsaison erwarten. Und sie sagen, auf welche fünf Ex-Borussen sie sich beim Legendenspiel der Gladbacher am 17. Dezember am meisten freuen.

Die meisten Borussen sind im Urlaub - bis auf jene sieben, die im WM-Modus sind. Sechs, die für ihre Nationalteam nominiert sind, und einer, der als ZDF-Analytiker untergekommen ist. In der neuen Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts schauen unsere Reporter aber nicht nach Katar, sondern in die Zukunft.

In der öffnet am 1. Januar das Transferfenster, zwei Gladbacher sind diesbezüglich besonders im Fokus: Marcus Thuram, der kurzfristig auch zum WM-Fahrer wurde, und Ramy Bensebaini, die beiden besten Gladbacher der bisherigen Saison. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann sagen, was möglichst nicht passieren sollte. Das hat auch mit der Europa-Chance zu tun, die Borussia hat.

Unsere Reporter haben ihre persönliche Top 5 der Borussia-Park-Legenden festgelegt. So viel sei verraten: Zwei Herren des Quintetts waren stilbildend, einer für den Wahnsinn im Gladbacher Spiel zuständig und zwei werden noch heute oft vermisst wegen ihrer Typenhaftigkeit.

Wer nicht nur alles über die Borussia-Park-Helden wissen will, sondern tiefer in die Klubgeschichte einsteigen, dem sei noch unser Buch "Fohlen, Bilder, Emotionen - die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach" empfohlen, das es im RP-Shop gibt.

Unser Werbepartner für die aktuelle Folge ist wieder Bad Reichenhall. Was ihr dort erleben könnt und warum sich ein Besuch auch für eure Gesundheit lohnt, erfahrt Ihr hier.

Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.



