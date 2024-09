Fohlenfutter-Podcast Was Borussia ausstrahlt - und warum das Leben kein Managerspiel ist

Im Vergleich zum spektakulären 2:3 gegen Bayer Leverkusen war Borussias 2:0-Sieg beim VfL Bochum vor allem pragmatisch. Dennoch bestätigte das Spiel, was der Auftakt zeigte: Borussia macht gerade Spaß. Warum es in Bochum so war, analysieren Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz in der aktuellen Folge des Fohlenfutter-Podcast.