Fohlenfutter-Podcast Borussia bricht den Auswärtsbann - Große Hörer-Umfrage

Dass Borussia nun nachlegen muss gegen den FC Schalke (Samstag, 18.30 Uhr), da gibt es keine zwei Meinungen. Unsere Reporter haben sich königsblau gefärbte Verstärkung in den Podcast-Aufnahmeraum geholt: RP-Kollege Sebastian Kalenberg, sonst zuständig für den Lokalsport in Mönchengladbach, erklärt, was sich in den vergangenen Wochen auf Schalke getan hat und was passieren muss, damit der Aufsteiger noch zu retten ist.