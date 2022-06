Fohlenfutter-Podcast : Auftakt für Farke und seine "Gentlemen", Borussia und die Umbruch-Frage

Mönchengladbach Die ersten Einheiten unter Daniel Farke sind rum, unsere Reporter schildern ihre Eindrücke von der Arbeit des neuen Borussia-Trainers. Bald geht es schon ins Trainingslager. Was erwartet die Gladbacher dort und was plant Roland Virkus für den Rest der Transferperiode? Sein großes Interview hat einiges erklärt.

Daniel Farke ruft seine Spieler nicht "Jungs" oder "Männer", sondern "Gentlemen". Diese Erkenntnis ist nur eine von vielen nach wenigen Trainingstagen unter dem neuen Trainer am Borussia-Park. Unsere Reporter schildern ihre Eindrücke. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz haben sich ihre Kollegin Hannah Gobrecht dazugeholt. Wer ist neu im Staff? Wer konnte direkt auf sich aufmerksam machen? Welche Talente dürfen sich zeigen? Das erfahrt ihr in der neuen Folge.

Am Schluss gibt es einen Ausblick aufs Trainingslager am Tegernsee. Während Karsten Kellermann und Hannah Gobrecht in der nächsten Folge von dort berichten, verabschiedet sich Jannik Sorgatz für einen Monat in die Elternzeit.