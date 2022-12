Fohlenfutter-Podcast Alles zum "Legendenspiel" im Borussia-Park

Es ist die letzte normale Folge des Jahres, denn am 19. Dezember und am 26. Dezember werden wir den Mitschnitt unseres Live-Auftritts in zwei Teilen präsentieren - einen Jahresrückblick und einen Talk mit Überraschungsgast. Vorher steht jedoch das "Legendenspiel" im Borussia-Park im Mittelpunkt. Pressesprecher Michael Lessenich verrät im Gespräch mit Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann, wie das Event am 17. Dezember ablaufen wird, welche Spieler zugesagt haben und wer die "Legenden des Parks" coachen wird. Zur Vorbereitung sei unsere Liste mit allen 167 Profis empfohlen, die in diesem Stadion für Gladbach aufgelaufen sind. Mehrere Dutzend haben zugesagt.