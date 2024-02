Fohlenfutter-Podcast Borussia, die A-Wort-Diskussion und entscheidende Wochen

Nur ein Sieg aus den vergangenen neun Spielen, Letzter in der Rückrundentabelle: Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz ordnen ein, wie ernst die Lage bei Borussia Mönchengladbach ist. Und sie liefern wichtigen Kontext: Denn ohne die Schwäche der letzten drei Teams in der Tabelle wäre der neue Tabellen-15. schon viel tiefer in den Abstiegskampf gerutscht.