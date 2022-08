Fohlenfutter-Podcast : Checkliste nach Borussias Start, Eberl-Gerüchte und Wundertüten-Potenzial

Mönchengladbach Wir sagen, was gut war beim 9:1 gegen den SV Oberachern und wo Borussia Mönchengladbach beim Bundesliga-Start gegen die TSG Hoffenheim mehr zeigen muss. Warum Marcus Thuram bleiben und wer Lars Stindl ersetzen sollte, hört ihr hier. Dazu ordnen wir die RB-Gerüchte um Max Eberl ein.

Am Wochenende sind Gerüchte um einen Wechsel von Max Eberl zu RB Leipzig aufgekommen. Aus der Luft gegriffen sind sie auf keinen Fall. Wie sehen die ersten Reaktionen aus? Und was würde es bedeuten, wenn der Ex-Gladbach-Manager sich dem Retortenklub anschließen würde?

Am Samstag beginnt die Bundesliga-Saison. Unsere Reporter bescheinigen dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim Wundertüten-Potenzial. Warum? Das erklären sie in der neuen Folge. Personell sind sie sich bis auf eine Position einig beim Aufstellungs-Tipp. Doch da gehen ihre Vorschläge vor allem altersmäßig weit auseinander.

