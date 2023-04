Fohlenfutter-Podcast Borussias 60:30-Erfolg und der nächste Versuch eines Anfangs

Die verlief über weite Strecken unruhig und fand am Ostersonntag einen versöhnlichen Abschluss. Unsere Reporter gehen auf die verschiedenen Unruheherde ein, denn klar ist: Ein Sieg verbessert zwar die Lage, doch so leicht lösen sich die Probleme nicht in Luft auf. Trotzdem ist Borussia nun seit drei Spielen ungeschlagen, während der nächste Gegner - Eintracht Frankfurt - seit sechs Bundesligapartien nicht gewonnen hat. Was erwartet uns am Samstag (18.30 Uhr) für ein Diven-Duell?