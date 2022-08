Fohlenfutter-Podcast : Der erste Sieg, neue Verträge für Plea und Hofmann sowie Kramer-Fragen

Mönchengladbach Karsten Kellermann und Thomas Grulke sprechen in der neuen Podcast-Folge über das 3:1 gegen 1899 Hoffenheim und den dabei besten Borusse Alassane Plea, sie sagen, was sie von der Vertragsverlängerung von Nationalspieler Jonas Hofmann halten und erforschen mit der Schalke-Expertin der Rheinischen Post, Christina Rentmeister, den zweiten Bundesliga-Gegner der Saison.

Natürlich geht es im Podcast auch um die Vertragsverlängerung von Jonas Hofmann, mit der Borussia am Montagnachmittag aufwarten konnte. Der Nationalspieler bleibt wie Alassane Plea bis 2015 plus eine Option für ein weiteres Jahr. Zwei wichtige Spieler, die verlängern, da hat Manager Roland Virkus einen guten Job gemacht, finden unsere Reporter.

Grulke und Kellermann blicken auch nach vorn und analysieren gemeinsam mit Christina Rentmeister, der Schalke-Expertin der Rheinischen Post, den Aufsteiger. Damit wird auch in der neuen Saison die Gäste-Tradition des Fohlenfutter-Podcasts fortgesetzt. Um Schalkes Trainer Frank Kramer geht es ebenfalls, da herrscht ein gewisses Rätselraten, warum der Trainer schon beschwerlich auf Schalke angekommen ist. Natürlich gibt es wie üblich die Tipps zum Spiel und Vermutungen, wie Farke sein Team auf Schalke formieren könnte. Viel dürfte sich nicht ändern, doch gibt es auch da eine Kramer-Frage. Hier ist unser Aufstellungstipp auch zum Durchklicken .

Und noch ein Lesetipp! Die Fohlenfutter-Redaktion hat in dem Buch "Fohlen, Bilder, Emotionen" die "Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach" in Worten und Bildern nachvollzogen. Einige Bilder gibt es in einer besonderen Technik zu sehen. Die Bücher können im RP-Shop bestellt werden.