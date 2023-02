Fohlenfutter-Podcast Das Gegenteil von Resilienz ist Borussia

Schalke-Fans und alle anderen, die einem Team im Tabellenkeller die Daumen drücken, hätten sich so sehr einen Gladbacher Sieg am Sonntag in Berlin gewünscht. Stattdessen verlor Borussia mit 1:4 gegen Hertha BSC. Karsten Kellermann hätte Daniel Farkes Mannschaft mehr zugetraut beziehungsweise mehr von ihr erwartet, Jannik Sorgatz hatte solch eine Leistung schon befürchtet - einig sind sich unsere Reporter jedoch, wenn es um die Liste der Gladbacher Fehlentwicklungen geht. Sie legen den Fokus nicht nur auf den Trainer, sondern sprechen die wiederkehrenden Probleme des Kaders an. Fazit: Es muss dringend eine neue Führungsstruktur her und neue Spielertypen.