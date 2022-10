Fohlenfutter-Podcast : Borussias Derby-Genuss, die Nachlege-Forderung und ein Live-Auftritt

Mönchengladbach Erstmals seit mehr als fünf Jahren hat Borussia Mönchengladbach einen Heim-Derbysieg vor Zuschauern gefeiert. Unsere Reporter arbeiten alle Facetten des 5:2-Erfolgs gegen auf und ordnen Gladbachs Chancen ein, beim VfL Wolfsburg die erste Zwei-Siege-Serie zu vollenden. Und sie haben eine Ankündigung für Samstag.

Das 5:2 gegen den 1. FC Köln war der höchste Derbysieg seit mehr als zehn Jahren. Hannah Gobrecht und Jannik Sorgatz besprechen in der neuen Folge ausführlich, was alles gut war am Sonntag. Kleine Kritikpunkte gab es allerdings auch (wenn beim 1:5 gegen Werder Bremen nicht alles verkehrt war, kann bei einem 5:2 gegen Köln ja nicht alles perfekt gewesen sein). Großes Lob gibt es für den "Spieler des Spiels" ( zu unserer Einzelkritik), aber natürlich nicht nur.