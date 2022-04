Fohlenfutter-Podcast : Borussias gutes und erschreckendes Gesicht gegen Mainz - Worum geht's in Fürth?

Mönchengladbach 45 gute Minuten gegen Mainz, dann 45 sehr schlechte - am Ende konnte Borussia froh sein, überhaupt einen Punkt geholt zu haben. Welche Fragen das 1:1 aufwirft, besprechen unsere Reporter. Ihr Gast erklärt, was sich in Fürth seit dem Hinspiel verändert hat und welche Spieler interessant sein könnte für Gladbach.

Ohne Yann Sommer hätte Borussia Mönchengladbach das Heimspiel gegen Mainz 05 aller Voraussicht nach verloren, vielleicht sogar deutlich. Der 33-Jährige war natürlich der "Spieler des Spiels". Hier geht es zur gesamten Einzelkritik zum 1:1.

Während der Schweizer Keeper mal wieder zu den Lichtblicken zählte, hinterließ die Partie einige Fragezeichen: Warum hatte Borussia keine Antwort parat auf die Umstellung der Mainzer nach der Pause? Welchen Anteil daran hat Trainer Adi Hütter? Hat das Team, das wieder sechs Kilometer weniger lief, Konditionsprobleme? Und welche Perspektive hat Conor Noß? All das diskutieren Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann ausführlich.

Die Empfehlung kommt diesmal aus dem Museum. In der "Fohlenwelt" versammelten sich am Sonntag die Pokalsieger von 1995. Den Bericht dazu, inklusive zahlreicher Bilder von heute und damals, gibt es hier.

Unser Gast sorgt für eine neue Folge von "Was seitdem geschah": Michael Fischer von den "Nürnberger Nachrichten" war bereits im November zu Gast, sein Podcast heißt "Fürther Flachpass". Seit dem Gladbacher 4:0 holte Schlusslicht Fürth nur einen Punkt weniger und kassierte sogar ein Gegentor weniger. Ein Duell auf Augenhöhe also am Samstag? Nein, sagt Fischer und gibt Einblicke, warum sich die SpVgg zwar stabilisiert hat, aber im Mai zum zweiten Mal absteigen wird aus der Bundesliga.

Der Aufstellungs-Tipp hat ein paar Änderungen parat. Wie es genau kommen wird in Fürth, ist allerdings noch stark abhängig von der Personalentwicklung unter der Woche.

Viel Spaß beim Hören! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

