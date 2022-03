Fohlenfutter-Podcast : Die Luft für Borussia und Hütter wird dünner - Krisen-Duell mit Hertha BSC

Mönchengladbach Borussia hat sich mit dem 2:3 gegen den VfB Stuttgart noch tiefer in den Abstiegskampf befördert. Unsere Reporter stellen die Frage, ob Trainer Adi Hütter noch in der Lage ist, die Mannschaft aus diesem Strudel zu befreien. Noch einen Tick schlimmer sieht es bei Hertha BSC aus, am Samstag kommen die Berliner nach Gladbach.

Immer etwas Neues bei Borussia Mönchengladbach, diesmal eine 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung beim VfB Stuttgart. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann sprechen über die fatale Kreativität beim Scheitern: Warum war Borussia dem zuvor neun Spiele sieglosen VfB derart unterlegen?

Für Trainer Adi Hütter wird die Luft dünner. Sportdirektor Roland Virkus hat genügend andere Sorgen, aber er muss immer öfter die Frage beantworten, ob Hütter noch der Richtige für diese Situation ist. Unsere Reporter analysieren, in welchen Bereichen der Trainer keine gute Figur abgibt und wie die Aussagen eines Christoph Kramer und Yann Sommer nach der Pleite in Stuttgart zu bewerten sind.

Torwart Sommer hat es mal wieder geschafft, dass er von jeglicher Kritik auszunehmen ist. Der Schweizer sorgte dafür, dass die Niederlage nicht schon viel früher als erst in der 83. Minute feststand. Damit ist er der "Spieler des Spiels". Diesmal reicht das Notenspektrum von 2 bis 6.

Weitaus erfolgreicher verlief das Wochenende für zwei andere Borussia-Teams. Die U23 feierte im ersten Spiel nach dem tragischen Tod von Jordi Bongard einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen Alemannia Aachen. Der Bericht dazu ist unsere erste Lese-Empfehlung. Die zweite betrifft die U17, die den zweiten Platz gefestigt hat in der Junioren-Bundesliga und weiter träumen darf vom Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Was bis dahin noch vor der Mannschaft von Eugen Polanski liegt, lest ihr hier.

Wie in der Hinrunde ist vor dem Duell mit Hertha BSC Marc Schwitzky unser Gast. Der Blogger, Podcaster und freie Journalist war schon damals eher fatalistisch gestimmt, dennoch gewann Hertha mit 1:0. Seitdem ist vieles den Bach runtergegangen beim Hauptstadt-Klub, sodass sich inzwischen die Frage stellt: Ist Hertha noch zu retten? Mit Marc besprechen wir, was am Samstag um 18.30 Uhr für ein Spiel zu erwarten ist und wer am ehesten wen aufbauen wird.

Zu mindestens einer Änderung zwingt Trainer Hütter die Gelbsperre von Ramy Bensebaini. Doch unsere Reporter belassen es im Aufstellungs-Tipp nicht dabei.

Viel Spaß beim Hören! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.



zurück

weiter

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/87-fohlenfutter-der-borussia-monchengladbach-podcast-der-rp/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. RP Audio-Artikel Wir lesen Ihnen unsere besten Artikel vor - täglich fünf Analysen, Reportagen oder Kommentare. Exklusiv für Abonnenten von RP+. Mehr erfahren? Hier entlang...